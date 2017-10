Messi i-a cerut lui Valverde SA-L SCOATA din lot! Ce l-a determinat sa ia o asemenea decizie DURA

Barcelona va trebui sa se descurce si fara Messi.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua

Starul argentinian i-a cerut lui Ernesto Valverde sa nu-l foloseasca in meciul din Cupa Regelui. Messi a avut un sezon incarcat pana acum si si-ar dori cateva zile in plus de odihna.

Astfel, Messi i-a cerut antrenorului Barcelonei sa nu-l includa in lot pentru partida cu Real Murcia din Cupa Regelui. Potrivit presei internationale, Messi a motivat ca are nevoie de cateva zile in plus de odihna pentru a fi in forma maxima la meciurile din finalul acestui an, partide importante atat in Liga Campionilor, cat si in campionat.

La meciul cu Olympiakos din UEFA Champions League, Messi a fost surprins in timp ce a scos din jambiera o pastila de glucoza, pe care a mancat-o pentru a-si reface energia.

Messi a jucat pana acum, in acest sezon, in 13 meciuri pentru Barcelona si a marcat 15 goluri. De asemenea, Messi a avut meciuri si la echipa nationala a Argentinei.