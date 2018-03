Messi A DICTAT primul mare transfer al verii: vrea un superstar de la Bayern! Jucatorul care e OUT de la Barca

Messi cere un jucator in mod special la Barcelona.

Este deja cunoscut faptul ca starul argentinian se implica in politica de transferuri a clubului de pe Camp Nou si are un cuvant greu de spus in ceea ce priveste jucatorii care vin si pleaca de la Barcelona.

Potrivit presei spaniole, Messi le-a pus in vedere conducatorilor Barcelonei ca echipa are nevoie neaparata de un fundas stanga pentru a-l inlocui cu succes pe Jordi Alba atunci cand acesta este indisponibil sau este menajat. Messi il cere David Alaba de la Bayern Munchen, jucator despre care considera ca s-ar integra perfect la Barcelona.

De asemenea, Messi a cerut si plecarea unui fotbalist din lot: francezul Lucas Digne care nu a reusit sa se impuna de la venirea la Barcelona. Alaba ar putea ajunge la Barcelona in vara, jucatorul dorind sa plece de la Bayern Munchen.