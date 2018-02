Mesajul lui Messi dupa tragedia care a lovit astazi fotbalul din Spania: "Pentru totdeauna, Quini!" O legenda a Barcelonei a murit la 68 de ani

"Magicianul" Enrique Castro, cunoscut sub numele de Quini, a murit in urma unui atac de cord.

Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Fostul mare atacant al Spaniei, Quini, cunoscut dupa porecla "Magicianul" a murit in aceasta dimineata la 68 de ani in urma unui atac de cord in timp ce se afla la volan. El a devenit cunoscut la Sporting Gijon, club pentru care a marcat 275 de goluri in 443 de partide (in 2 perioade diferite).

Quini a petrecut si 4 ani la FC Barcelona, iesind in 2 randuri golgheterul campionatului, cucerind Copa del Rey si Cupa Cupelor cu clubul catalan. El a castigat titlul de golgheter in Spania si in 5 randuri cu Sporting Gijon si a evoluat de 35 de ori pentru nationala Spaniei, marcand 8 goluri. A participat cu nationala la Mondialele din 1978 si 1982.

Vestea mortii lui Quini i-a indurerat pe cei de la Barcelona care au postat tributuri in memoria celui care a marcat 54 de goluri in 100 de aparitii in prima liga pentru catalani. Messi a postat la randul sau o poza alaturi de Quini.

Hasta siempre Quini A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Feb 27, 2018 at 2:53pm PST

???????? Enrique Castro 'Quini,' an FC Barcelona legend, has died.

???? https://t.co/GkVxBqe1CG — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2018