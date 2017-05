Mai pleaca de la Barca? "Cineva o sa faca infarct pe 10 iulie!" Anunt BOMBA facut de Luis Enrique

Antrenorul Barcelonei a anuntat ca se desparte de club, dar isi lasa usa deschisa pentru o revenire.

Luis Enrique i-a surprins pe jurnalistii spanioli la ultima conferinta in calitate de antrenor al Barcelonei. "Poate o sa-i surprind pe toti pe 10 iulie cand o sa ma intorc, iar cineva o sa faca infarct.", a spus Enrique. Desi a anuntat ca pleaca inca din martie, Luis Enrique nu are pana acum un inlocuitor.

Antrenorul spune ca nu stie ce face in continuare si isi lasa usa deschisa pentru o revenire pe banca Barcei.

"Niciodata sa nu spui niciodata. Este clubul care mi-a dat multa incredere. E casa mea. De ce sa nu revin? Acum am parul mai carunt, dar si voi la fel. Cine stie, poate o sa vina o zi cand o sa ma intorc", a spus el.

"Nu stiu ce o sa fac in continuare. Am multe planuri in plan personal, dar profesional nu am nimic concret", a spus Enrique.