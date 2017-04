Lovitura de ultima ora primita de Real Madrid, pentru meciul de diseara cu Deportivo: Ronaldo, lasat in afara lotului. PROGRAMUL ZILEI

17:05

Real, fara Cristiano in meciul cu Depor



La doar cateva zile dupa infrangerea in fata rivalilor de la Barcelona, madrilenii primesc insa o lovitura. In meciul de diseara, cu Deportivo, golgheterul Cristiano Ronaldo nu va juca. Portughezul nu a fost nici macar retinut in lot.

Zidane a anuntat lotul de 19 cu care va aborda meciul de diseara cu Deportivo.

De asemenea, Gareth Bale, accidentat, a fost si el lasat in afara lotului. Sergio Ramos este indisponibil din cauza unei suspendari.

In aceste conditii, este de asteptat ca Benzema si Alvaro Morata sa fie "gurile de foc" ale Realului.