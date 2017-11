Leo Messi a dezvaluit care sunt favoritele sale la castigarea Ligii Campionilor: "Sunt cele mai puternice echipe, dar nu putem sa o excludem pe Real!"

Proaspat castigator al Ghetei de Aur pentru a 4-a oara in cariera, Leo Messi a acordat un interviu pentru European Sports Media.

Cu 37 de goluri in sezonul 2016/2017, Leo Messi a fost cel mai bun marcator in sezonul trecut si a reusit sa castige Gheata de Aur, egalandu-l pe Cristiano Ronaldo la acest capitol, ambii avand 4 trofee in palmares. Dupa ceremonia de la Barcelona, Messi a acordat un interviu pentru ESM in care a vorbit atat despre Barca, cat si despre viata sa personala.

Messi a dezvaluit ca in acest moment considera ca cele mai puternice adversare pentru Barca in lupta pentru Liga Campionilor sunt si cluburile cele mai bogate: "City este una dintre cele mai puternice alaturi de PSG, pana acum aceste doua formatii au aratat cat sunt de solide, insa nu poti niciodata exclude Real Madrid.

Pentru ceea ce reprezinta si experienta pe care o au, chiar daca in acest moment nu au rezultatele pe care le asteapta toata lumea, nu am nicio indoiala ca pana la finalul sezonului se vor lupta pentru toate trofeele, asa cum se intampla in fiecare an. Este o alta echipa mare implicata, insa este adevarat ca in acest moment City si PSG sunt cele mai bune" a spus Messi.

Starul argentinian si-a dezvaluit si punctul nevralgic. Intrebat daca a fost nevoit sa scoata ceva din dieta pentru a fi intr-o forma fizica perfecta, Messi a recunoscut ca a trebuit sa faca un mare sacrificiu :) "Ciocolata, a fost cel mai greu pentru mine (sa renunt la ea). Chiar si acum, ocazional, mai pacatuiesc cu ciocolata" a mai spus Messi.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="es" dir="ltr">De ganador de Bota de Oro a ganador de Bota de Oro<a href="https://twitter.com/LuisSuarez9?ref_src=twsrc%5Etfw">@LuisSuarez9</a> ???? Leo <a href="https://twitter.com/hashtag/Messi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Messi</a><br>???? <a href="https://twitter.com/hashtag/MessiIsGold?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MessiIsGold</a> <a href="https://t.co/z9b6ij6Can">pic.twitter.com/z9b6ij6Can</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/934046538472607751?ref_src=twsrc%5Etfw">November 24, 2017</a></blockquote>

