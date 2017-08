"Le este sila de Neymar!" Mesajul jucatorilor Barcelonei catre conducerea clubului! Anuntul catalanilor

Jucatorii Barcelonei sunt siguri ca Neymar va pleca! MILAN - CRAIOVA, joi, 21:45, ProTV!

VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Catalanii de la Sport prezinta intr-un material publicat astazi starea jucatorilor de la Barcelona in urma telenovelei transferului lui Neymar la PSG. Iar jurnalistii ziarului de casa al Barcelonei scriu ca mai multor jucatori ai echipei "le este sila" de toata situatia si ca spera ca aceasta sa se rezolve cat mai rapid.

Mai multi jucatori ai echipei si-au exprimat neoficial frustrarea fata de Neymar dupa ce au incercat pe rand sa-l convinga in timpul cantonamentului din SUA sa nu plece, insa brazilianul nu i-a ascultat si si-a pregatit in tacere plecarea. Astfel, vestiarul Barcei considera ca plecarea lui Neymar este "iminenta si inevitabila".

Problema pe care o au mai multi jucatori ai Barcelonei cu Neymar este ca "putea sa nu faca atata tam-tam in ceea ce priveste decizia lui si sa evite un spectacol public", scriu catalanii. Messi & Co considera ca transferul lui Neymar a ajuns sa eclipseze turneul Barcelonei in SUA in care au reusit sa bata echipe precum Real Madrid, Manchester United si Juventus, afectand imaginea echipei si a clubului in Statele Unite.