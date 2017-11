Jucatorul spaniol, EGAL cu Messi in cursa pentru Gheata de Aur! Campionatul surpriza care da un golgheter european

Cu 12 goluri in acest sezon, Messi e abia pe locul 7 in clasamentul pentru Gheata de Aur.

Messi a adunat 24 de puncte si e in urma lui Immobile sau Falcao in cursa pentru Gheata de Aur. Fiecare gol din cele 5 mari campionate primeste 2 puncte, astfel ca Messi a adunat 24 de puncte pana acum. La egalitate cu starul Barcei e un alt jucator spaniol, bascul Igor Angulo, de la Gornik Zabrze, locul 2 din Polonia. Atacantul in varsta de 33 de ani crescut de Bilbao are 16 goluri in 15 meciuri disputate in acest sezon! El are tot 24 de puncte ca Messi, insa un gol marcat in Polonia primeste doar 1,5 puncte.

Marele Jupp Heynckes l-a promovat pe Angulo in prima echipa de la Bilbao in 2003, iar de atunci atacantul a trecut prin Cipru, Grecia sau Franta.

Clasamentul Ghetei de Aur este condus de italianul Ciro Immobile, care a marcat 14 goluri in acest sezon in Serie A. Falcao si Cavani au inscris cate 13 goluri si sunt si ei in fata lui Messi si Angulo.

Clasament

1 Ciro Immobile - 28 puncte

2 Sappinnen - 27 puncte

3 Prosa - 27 puncte

4 Radamel Falcao - 26 puncte

5 Edinson Cavani - 26 puncte

6 Igor Angulo - 24 puncte

7 Leo Messi - 24 puncte