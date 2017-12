Joaca la Legendary :) Performanta uluitoare reusita de Messi dupa victoria cu Villarreal

Golurile catalanilor au venit tarziu. Suarez, in minutul 72, si Messi in minutul 83 au asigurat victoria "extraterestrilor". Golul reusit de Messi il ajuta pe starul argentinian sa egaleze un record incredibil detinut de Gerd Muller.

Aceasta a fost cea de-a 525-a reusita a lui Messi in tricoul Barcelonei, egalandu-l astfel pe legendarul jucator al lui Bayern Munchen.

Messi a reusit 525 de goluri in 605 meciuri pentru Barcelona, in timp ce Gerd Muller a marcat de 525 de ori pentru Bayern Munchen in 572 partide.

⚽️ With that goal, Leo #Messi equals Gerd Müller as the top scorer in Europe's major league with one club. Well done, Leo! ???????? #ForçaBarça pic.twitter.com/30vNDzu4zx