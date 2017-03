"I-au pus 24 de milioane pe masa!" Varianta surpriza pentru inlocuirea lui Enrique la Barcelona! 

Barca cauta antrenor pentru sezonul urmator.

Luis Enrique a anuntat ca se retrage de la Barcelona, iar sefii clubului cauta un inlocuitor capabil sa duca echipa mai departe. Dupa variantele Unzue si Valverde, a aparut in Italia varianta Max Allegri, antrenorul lui Juventus. Potrivit Premium Sport, Barcelona i-ar fi facut deja antrenorului italian o oferta de 24 de milioane de euro la un contract de trei sezoane. Allegri este in al treilea sezon cu Juventus, club cu care a cucerit titlul si cupa si a jucat finala Champions League in 2015, cand a fost invins de Barcelona. Tot peste Barcelona da si anul acesta, in sferturile Champions League. Asta nu i-a oprit insa pe catalani sa il contacteze pe Allegri, cel care a mai cucerit titlul de campion cu Milan in 2011.

Juan Carlos Unzue, secundul actual al lui Luis Enrique, si Ernesto Valverde de la Bilbao mai sunt variantele avansate de presa catalana pentru preluarea Barcei din vara.