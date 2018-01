Fost jucator de la Barcelona, ARESTAT pentru lupte cu cocosi! A fost TITULAR in cel mai negru cosmar al Stelei

Brazilianul Fabio Rochemback a ajuns in spatele gratiilor dupa o razie a politiei.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Rochemback, jucator al Barcei in perioada 2001-2005, a ajuns la inchisoare, dupa ce a fost prins de mai multe ori ca organiza lupte intre cocosi. Politistii au facut razie in orasul Palmeiras das Missoe, acolo unde au gasit 89 de cocosi, o pusca, droguri si bani.



Rochemback a mai fost arestat si in 2011 pentru o situatie similara. Dupa ce a plecat de la Barcelona, Rochemback a jucat finale in Europa League in 2005 si 2006, cu Sporting si Middlesbrough. Rochemback a fost titular la dezastrul Stelei de la Middlesbroug, 2-4.