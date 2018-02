Florin Andone are un nou antrenor! A fost un jucator URIAS, dar n-a rezistat mai mult de cateva luni pe banca niciunei echipe

Florin Andone va avea un nou antrenor la Deportivo.

Conducerea clubului spaniol l-a demis pe tehnicianul Cristobal Parralo imediat dupa esecul cu Real Sociedad, scor 0-5, iar Clarence Seedorf va fi noul antrenor al echipei. Potrivit Marca, Seedorf este asteptat astazi pentru a semna contractul.

Conform sursei citate, Seedorf a fost a treia optiune pentru Deportivo. Galicienii au discutat mai intai cu Martin Lasarte, un tehnician uruguayan, dar nu s-a putut ajunge la un acord. Diego Alonso, tot din Uruguay, a fost a doua optiune, dar acesta are probleme cu obtinerea licentei pentru a antrena in Europa.

Seedorf, in varsta de 41 de ani, este singurul fotbalist din istorie care a reusit sa castige UEFA Champions League cu trei echipe diferite: Ajax, Real Madrid si AC Milan, in doua randuri. Seedorf si-a inceput cariera de antrenor in 2014, pe banca lui Milan, dar a fost demis dupa doar patru luni si inlocuit cu Inzaghi. In iulie 2016 i-a preluat pe chinezii de la Shenzhen F.C, insa a ratat promovarea in prima liga si a fost schimbat pe 5 decembrie cu Sven-Goran Eriksson. Pe 21 decembrie 2017 a fost numit antrenor si director sportiv la Atletico Paranaense, dar a renuntat dupa doar cateva zile.