Fara emotii! Real Madrid a castigat cu Numancia dupa doua penalty-uri si un gol marcat in prelungiri!

Real Madrid a castigat fara probleme meciul cu Numancia din mansa tur a optimilor Cupei Spaniei.

Echipa lui Zidane a castigat cu 3-0 dupa doua penalty-uri si un gol marcat de Mayoral in minutul 90+1. Bale a inscris primul, in minutul 35, din penalty. Isco a marcat si el din penalty, in minutul 89. Numancia a jucat din minutul 60 in zece oameni dupa ce Diamanka a fost eliminat.



Returul se va desfasura peste o saptamana, pe "Santiago Bernabeu".