FANTASTIC! ULUITOR! LEGENDA! Performanta incredibila reusita de Messi in meciul cu Atletico: s-a intamplat dupa 25 de minute de la fluierul de start

Leo Messi a atins o borna fantatisca in meciul cu Atletico Madrid.

Starul argentinian a marcat un gol spectaculos in partida contra madrilenilor si a ajuns la 600 de goluri reusite in cariera.

Messi a marcat 538 de goluri pentru echipa mare a Barcelonei si 61 de goluri pentru nationala Argentiniei. Messi a jucat 747 de partide in cariera, a oferit 246 de pase decisive si a castigat 30 de trofee.

