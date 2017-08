FABULOS! Ronaldo le-a spus judecatorilor cate CLASE are: "Eu stiu doar sa joc fotbal bine!"

Presa din Spania dezvaluie noi declaratii facute de Ronaldo in fata judecatorilor.

Cristiano Ronaldo se intoarce azi la antrenamentele Realului, dupa o lunga vacanta si audierea de saptamana trecuta din procesul in care este acuzat ca a facut evaziune de 15 milioane de euro.

Din noile declaratii ale portughezului, Cadena SER a obtinut doua dezvaluiri in facute in premiera de Cristiano Ronaldo.

PRIMA: CHIAR VREA SA PLECE LA MANCHESTER!



"Nu am avut niciodata probleme in Anglia, din acest motiv as vrea sa ma intorc acolo.

Mi-am platit mereu taxele, atat in Anglia cat si in Spania. Am platit mereu. Asa cum stiti, nu pot sa ascund nimic. Ar fi ridicol din partea mea sa ascund asa ceva. Sunt ca o carte deschisa, daca scrii pe Google Cristiano Ronaldo apare absolut totul despre mine. De exemplu, revista Forbes mi-a publicat toate veniturile"

A DOUA: A MERS LA SCOALA DOAR PANA IN CLASA A SASEA!

"Am platit totul in 2014. Nu inteles nimic despre asta, eu am mers la scoala doar pana in al saselea an, iar singurul lucru pe care stiu sa-l fac este sa joc fotbal foarte bine. Cei care m-au sfatuit mi-au spus, Cris, e ok, ai incredere in ei"