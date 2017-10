"Esti sigur ca vrei sa faci asta?" Boloni dezvaluie in premiera cum l-a descoperit pe Cristiano Ronaldo la Sporting!

Ladislau Boloni ramane in istorie ca omul care l-a descoperit pe Cristiano Ronaldo, detinatorul Balonului de Aur si al noului trofeu "The Best" oferit de FIFA.

Boloni a fost intervievat de site-ul FIFA.com inaintea galei de anul acesta, la care Ronaldo e favorit sa castige din nou.

"L-am vazut o singura data, la un amical intre echipele U16 si U18 ale clubului si am decis imediat sa-l aduc imediat sub aripa mea. Era un moment de pauza pentru meciurile nationalei Portugaliei si trebuia sa acopar echipa cu tineri in locul internationalilor plecati. L-am chemat pe pustiul asta de 16 ani, nu mi-am imaginat ca va ramane pe termen lung. Dar dupa primul antrenament am decis sa nu il mai las sa plece.

Vorbeam putina portugheza in acel moment, dar nu am avut probleme sa ne intelegem. Nici nu trebuia sa ii spun multe: avea un mare zambet pe fata si era mandru sa se antreneze cu profesionistii. I-am spus directorului tehnic, Carlos Freitas, ca o sa-l pastrez in lot. S-a uitat la mine si mi-a zis: permanent? Stii ca nu poate sa joace in campionat? Nu stiam, dar am spus da, ca sa se poata antrena cu noi si sa joace meciuri amicale.

Eram putin mai strict. E o expresie care imi place mie: prefer sa-mi sarut copiii atunci cand dorm. Sunt destul de strict cu ei, dar ii sarut atunci cand nu se uita. Am fost la fel cu Cristiano. Eram chiar strict cu el, dar datorita acestui lucru, primul mesaj pe care l-a inteles a fost sa nu exagereze cu driblingurile si sa faca spectacol doar pentru a iesi in evidenta. Rezultatul final e cel care conteaza, in ciuda tuturor calitatilor. Uneori e de ajuns un sprint mic, nu ai nevoie de 5-6 artificii tehnice. L-am facut constient de responsabilitatile sale si l-am invatat sa fie mai eficient cu mingea.

Juca atacant central, dar l-am mutat in banda pentru ca era greu pentru un pusti de 16-17 ani sa se dueleze cu doi fundasi centrali de 90kg. Plus ca profitam mai bine de calitatile lui in banda, fara sa isi piarda din eficienta. Asta e marea satisfactie a mea, Sir Alex Ferguson l-a folosit la fel la Manchester United. Azi e liber sa joace unde vrea, dar in acel moment am simtit ca cel mai bine e sa ii schimb pozitia. Era prea tanar, iar regulile nu ii permiteau sa joace la prima echipa, am organizat un program special de bodybuilding si marire de masa musculara pentru a deveni mai puternic. A inteles ca si asta e important, nu doar calitatiel tehnice pe care portghezii le iubesc atat de mult. Iar apoi a debutat in echipa mare, unde a cunoscut jucatori mari, si asta i-a ajutat dezvoltarea", a povestit Boloni.

Boloni spune ca a fost recompensat destul pentru promovarea lui Ronaldo.

"Poate, dar nu astept nimic de la el sau de la alti jucatori. Am fost si eu jucator si stiu ca e nevoie de o animita doza de egoism, mai ales ca atacant. Inteleg foarte bine. Nu astept recunoastere, oricum am fost recompensat foarte bine. Numele meu e mentionat uneori cu al lui si m-a invitat la ceremonia Balonului de Aur, acolo unde mama si familia lui si-au manifestat recunostinta fata de mine. asa ca am primit deja destul", a spus Boloni.

In final, Boloni i-a transmis lui Ronaldo sa nu plece niciodata de la Real Madrid. "Fara respect pentru alte echipe, dar orice transfer ar insemna un pas in spate pentru el. Eu cred ca ar trebui si asa va fi oricum, sa isi incheie cariera la Real Madrid", a spus Boloni.