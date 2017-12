Eroarea care anunta transferul GIGANT al Barcelonei in 2018! Ce mesaj a aparut pe site-ul Nike

Fanii catalani au primit inca un semn incurajator azi-noapte! Pe site-ul Nike a aparut un mesaj prin care suporterii sunt incurajati sa-si cumpere tricouri cu numele lui Coutinho. "Oferta de personalizare gratuita expira pe 6 ianuarie", anunta administratorii magazinului online.

Eroare sau nu, captura cu mesajul companiei de echipament sportiv a fost preluata de presa din toata lumea. Textul a disparut dupa cateva minute de pe site-ul Nike.

Liverpool il evalueaza pe Coutinho la 150 de milioane de euro, suma pe care Barca e gata acum sa o plateasca. In vara, cele doua cluburi au purtat negocieri dure, insa englezii au refuzat in cele din urma plecarea lui Coutinho.



Nike have announced Barcelona’s signing of Phillipe Coutinho on their website. pic.twitter.com/TfV3WFyM8J