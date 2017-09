"E o RACHETA!" Real Madrid il vrea pe noul bombardier din nationala Germaniei! Anuntul facut de spanioli

Zinedine Zidane a pus ochii pe unul dintre cei mai promitatori jucatori ai Germaniei.

Ziarul madrilen AS anunta ca Real Madrid si-a trimis scouterii la partida dintre Germania si Norvegia pentru a-l urmari pe tanarul atacant Timo Werner de la RB Leipzig, vicecampioana Germaniei.

Atacantul nu a dezamagit si a marcat de doua ori in acea partida. "E o racheta", a spus Joachim Low despre noul sau varf.

Werner e asteptat pe Bernabeu vara viitoare, deoarece in acest sezon va juca in Champions League cu echipa din Leipzig, iar un transfer din ianuarie l-ar impiedica sa ajute echipa in fazele superioare Champions League.

Zidane il vrea pe Werner dupa ce i-a pierdut pe Morata si Mariano, dar tanarul atacant german poate deveni un inlocuitor demn pentru oricare membru BBC in viitor.

werner e cotat deja la 25 de milioane de euro. Totusi, cei din Leipzig nu isi cedeaza asa usor vedetele. Liverpool a platit 55 de milioane de euro pentru Keita, un mijlocas defensiv.