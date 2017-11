Dubla lovitura pentru Barcelona dupa egalul cu Olympiakos! Accidentari serioase pentru doi jucatori! Cat timp vor lipsi

Ernesto Valverde i-a pierdut pentru urmatoarea luna pe Sergi Roberto si Andre Gomes.

FC Barcelona a anuntat ca Sergi Roberto si Andre Gomes, care s-au accidentat la meciul de marti cu Olympiakos Pireu, din grupele Ligii Campionilor, scor 0-0, vor fi indisponibili cinci saptamâni, respectiv aproximativ o luna.

Sergi Roberto are ruptura fibrilara la bicepsul femural al coapsei drepte, iar Gomes are o leziune la bicepsul femural al coapsei stângi.

La meciul de marti cu Olympiakos, Sergi Roberto a parasit terenul in minutul 45+1, iar Andre Gomes a intrat pe teren in minutul 75 si s-a accidentat pe finalul jocului.

FC Barcelona are programate cinci meciuri in noiembrie, luna in care cei doi jucatori sunt indisponibili: cu FC Sevilla (La Liga), Leganes (La Liga), Juventus Torino (Liga Campionilor), Valencia (La Liga) si Murcia (Cupa Spaniei).