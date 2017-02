"Daca vrem sa facem istorie, atunci intoarcem rezultatul cu PSG!" Promisiunea NEBUNA a lui Suarez

Luis Suarez crede in imposibil, ca Barcelona sa intoarca scorul catastrofal de 4-0 cu PSG.

"Este dur sa pierzi asa, mai ales in optimile de finala ale Ligii Campionilor, insa eu cred ca aceasta echipa este capabila sa intoarca situatia", a declarat uruguayanul cu ocazia unui eveniment de binefacere, cu aproape trei saptamani inaintea returului prevazut pe 8 martie.

"Aceasta echipa a scris istorie reusind tripla, castigand foarte multe lucruri in acesti ultimi ani, iar daca noi dorim sa cream istorie ca echipa, trebuie atunci sa ne concentram pentru a intoarce situatia. Este o mare provocare si de-abia o asteptam", a adaugat el.

"Cu totii suntem vinovati" de deruta de la Paris. "Cand castigam, castigam impreuna, deci la fel este si cand pierdem", a spus Suarez.

In ce-l priveste pe antrenorul Luis Enrique, viu criticat dupa esecul de la Paris si al carui contract expira in iunie, Suarez spune ca el are tot dreptul sa-si prelungeasca sau nu intelegerea cu clubul catalan.

"Noi am trait momente mari datorita lui. Antrenorul este suficient de matur si experimentat ca sa stie ce decizie sa ia", afirma Suarez. si oricare ar fi decizia sa, "noi o vom accepta", a precizat el.