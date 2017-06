Primul transfer URIAS al verii la Real Madrid! Plateste 75 de milioane pentru jucatorul pe care il vrea de trei ani

Zidane primeste in aceasta saptamana primul cadou dupa castigarea Champions League!

Marca anunta ca David De Gea va semna cu Real in schimbul a 75 de milioane de euro. Portarul a fost la un pas de a ajunge pe Bernabeu si vara trecuta, insa atunci totul a cazut in ultimul moment. Acum, pe De Gea nu-l mai despart de Madrid decat detalii minore. United a respins recent o propunere in valoare de 68 de milioane, insa a cedat in fata unei oferte imbunatatite cu 7 milioane. Venirea lui De Gea il scoate practic din primul 11 pe Keylor Navas, costaricanul sustinut puternic de vestiar dupa zvonurile ca va fi lasat sa plece in aceasta vara.

De Gea, 26 de ani, a fost crescut de marea rivala a lui Real, Atletico Madrid, pe care a parasit-o in 2011 pentru Manchester United in schimbul a 20 de milioane de euro.