Apelul Realului a fost RESPINS de TAS! Cristiano Ronaldo ramane suspendat 5 meciuri!

Cristiano Ronaldo spera sa scape mai ieftin dupa eliminarea din partida cu Barcelona!

Suspendat 5 partide pentru ca a impins arbitrul partidei din Supercupa Spaniei cu Barcelona, Cristiano Ronaldo spera sa aiba parte de intelegere din partea celor de la TAS. Apelul sau a fost respins, astfel ca acum Ronaldo nu mai are de ales si trebuie sa stea pe bara in primele 5 partide din acest sezon. El a ratat deja intalnirea cu Deportivo, castigata de colegii sai cu 3-0.



"Nu avem ce sa facem, trebuie sa acceptam aceasta decizie, dar acest sezon nu a inceput bine din punct de vedere al arbitrajului", au comentat cei de la Real in ziarul AS.