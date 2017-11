Anunt BOMBA! Messi si-a hotarat viitorul. Decizia lui a fost anuntata de un oficial important

Lionel Messi a luat in sfarsit decizia pe care o asteptau toti fanii Barcelonei!

Messi a semnat prelungirea acordului cu Barca si distruge astfel temerile suporterilor cum ca ar urma sa ajunga la City, alaturi de Guardiola. In ianuarie, Messi ar fi intrat in ultimele 6 luni de contract cu Barcelona, unde joaca din 2001.

Presedintele Ligii Spaniole, Javier Tebas, spune ca Messi si-a dat deja acordul pentru un nou contract cu Barca.

"A semnat un nou contract. Contractele sunt oficiale din momentul in care se semneaza, nu cand sunt anuntate. Daca nu am fost mintit, Messi va fi in continuare jucatorul Barcelonei", a spus Tebas.

Lionel Messi are 16 goluri marcate in 17 partide in acest sezon. In 13 ani ca jucator la prima echipa a Barcelonei, Messi a strans 523 de goluri in 600 de meciuri!