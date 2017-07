Andone cu Real Madrid si Tosca impotriva Barcelonei. Debut nebun de sezon pentru romanii din La Liga

Liga spanioal de fotbal a stabilit programul noului sezon. Barcelona si Real Madrid vor debuta in noua stagiune impotriva romanilor Tosca si Andone.

Echipele romanilor Tosca si Andone, Real Betis, respectiv Deportivo La Coruna, vor avea meciuri de foc in prima etapa a noului sezon. Real Betis se va duela in prima etapa a noului campionat cu Barcelona lui Messi, in timp ce Deportivo La Coruna va da de Real Madrid.



Pe de alta parte, Atletico Madrid va debuta in noul sezon impotriva nou-promovatei Girona, iar Sevilla va juca cu Espanyol.



Primul El Clasico al sezonului se va disputa pe 20 decembrie, pe Santiago Bernabeu.