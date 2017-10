"Ahaha, ti-a luat asta micu' mingea" :) Noul portar minune al Realului l-a impresionat chiar si pe Ronaldo la antrenamente. Cine este noul pariu al lui Zidane

Zidane a chemat la prima echipa un portar de doar 17 ani, despre care spaniolii scriu ca e marele pariu al francezului. Moha Ramos impresioneaza prin statura sa. La 17 ani, acesta are 1.89 metri si niste reflexe extraordinare.

Moha Ramos e portarul echipei U17, antrenata de Guti, a Realului si e urmatorul mare pariu al lui Zidane. "Are 1,89 metri, joc excelent de picior si mai ales parade in stilul De Gea", scriu spaniolii despre el. In plus stie sa dribleze in fata celor mari si a impresionat la antrenamente luandu-le mingea lui Ronaldo si Marcelo.

AS scrie ca Zidane il ia de o luna la toate antrenamentele echipei mari indiferent de competitie si ca e marele lui pariu - un inlocuitor surpriza pentru Keylor si 100 de milioane de euro economie pentru club, care nu va mai trebui sa isi cumpere un goalkeeper.

Luca Zidane si Keylor sunt accidentati, iar Moha Ramos, adus de la juniorii lui Tenerife acum doi ani, va fi din nou pe banca Realului diseara. Este singurul jucator din lotul campioanei Europei care locuieste in cantonament :)