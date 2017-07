ADIO BBC? Real Madrid sacrifica un star dupa transferul de 180 milioane al lui Mbappe! Anuntul facut in aceasta dimineata

Spaniolii de la Marca anunta ca nu va exista BBCM.

Acordul de principiu dintre Real Madrid si AS Monaco, anuntat marti de catre cei de la Marca, va provoca si alte consecinte pentru campioana Europei. Spaniolii de la Marca scriu ca dupa ultima sesiune de antrenament a Realului din Los Angeles, Zidane, Jose Angel Sanchez si Florentino Perez au facut o sedinta pentru a analiza situatia.

Zidane a fost intrebat despre ce va insemna aceasta mutare, daca poate sa ii ofere suficiente minute lui Kylian Mbappe in conditiile in care Real se bazeaza pe un trio de exceptie - Bale, Benzema, Ronaldo. Iar decizia finala este ca dupa venirea lui Mbappe, unul dintre Benzema si Bale sa fie sacrificat!

Situatia lui Cristiano Ronaldo s-a calmat astfel incat plecarea lui in aceasta vara este improbabila, in timp ce Benzema si Bale si-au exprimat public dorinta de a ramane. Dorit de Manchester United, Bale ar urma sa fie jucatorul sacrificat daca Mbappe vine in aceasta vara.

Cei de la Marca scriu astazi pe prima pagina a editiei tiparite despre transferul de 180 de milioane de euro al lui Mbappe, cel mai scump din istoria fotbalului.