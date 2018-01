Abidal NEAGA informatia care a cutremurat Spania! Ce i-a spus Messi cand l-a vazut bolnav de cancer

Abidal a povestit zilele trecute cum a trecut peste perioada in care era bolnav de cancer. "Le-am trimis un video de incurajare colegilor mei de la Barcelona, iar Messi mi-a zis ca arat ca un cadavru. Mi-a cerut sa nu le mai trimit asemenea imagini pentru ca le fac rau", ar fi spus Abidal, potrivit emisiunii El Chiringuito.

Abidal revine azi cu clarificari si spune ca Messi i-a transmis ca i se face rau cand il vede asa, insa nu i-a cerut in niciun moment sa nu le mai trimita mesaje coechipierilor sai. "Leo n-a avut nimic de rau de zis despre mine. Mi-a zis ca ii pare rau sa ma vada asa, atat", a postat Abidal pe Twitter.

Aclaración:Cuando envié el vídeo para animar al equipo leo messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mi. ????????????????@elchiringuitotv @jpedrerol