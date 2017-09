Vocea ringului :) Dupa ce a dat lovitura cu melodia de la "Sunt celebru, scoate-ma de aici", Morosanu se apuca de cantat

Morosanu a strans 30 de milioane de vizualizari cu melodia "Lasa-mi cucu-n pace", mai mult decat toate luptele lui la un loc. Prietenii ii dau idei - sa intre in lupta si la Vocea Romaniei.

Morosanu e prieten cu Smiley si se gandeste sa-i faca o surpriza si sa apara pe scena la Vocea Romaniei.

"Poate daca ploaia s-ar opri, aia cu Cargo, hai, ma! Sa stii ca am talent, sa stii, ma jur, eu pana in clasa a 9-a am fost in cor", spune Morosanu.



Ce canta Morosanu la petreceri si pe cine pariaza la Vocea Romaniei, vineri, de la ora 20:00, la stirile din sport de la PRO•TV.