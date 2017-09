Surpriza uriasa! Vlad Chiriches nu este pe primul loc in FIFA 18! Topul celor mai buni jucatori romani

Din pacate, nici in FIFA 18 nu va exista vreo echipa de club din Romania.

Fundasul celor de la Lazio Roma, Stefan Radu, este cel mai bine cotat jucator roman in noul FIFA 18! El are rating 79, la egalitate cu atacantul lui Deportivo La Coruna, Florin Andone. Pe locul 3, cu un rating de 77, este Vlad Chiriches. Alexandru Maxim, singurul jucator roman cu 5 stele la skill, este al 4-lea in top. Ianis Hagi este si el in FIFA 18 si are un rating de 67.

FIFA 18 va fi lansat pe 29 septembrie pe PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch si PC.