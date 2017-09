TOP 10 jucatori in FIFA 18! Real Madrid DOMINA topul, Ronaldo e peste Messi! Vezi lista

EA Sports a anuntat cei mai buni 10 jucatori din FIFA 18!

Real Madrid domina top 10 cei mai buni jucatori din noul joc FIFA 18, iar castigatoarea Ligii Campionilor il are si pe cel mai bun jucator, Cristiano Ronaldo. Kroos si Ramos fac parte si ei din top, in timp ce Barcelona are doi dintre cei mai buni jucatori, Messi si Suarez. Neymar se afla pe locul 3 in viziunea EA.



TOP 10:

10 Higuain

9 Kroos

8 Hazard

7 Sergio Ramos

6 Lewandowski

5 Neuer

4 Suarez

3 Neymar

2 Messi

1 Ronaldo