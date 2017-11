Toata lumea asteapta debutul ei in wrestling! Cum arata fiica de 16 ani a lui The Rock: "Vreau sa-i calc pe urme tatalui meu!" FOTO

Fiica lui The Rock vrea sa-i calce pe urme tatalui, dar nu in cariera de actorie.

Simone Johnson are 16 ani si a devenit anul acesta ambasador al Globurilor de Aur in SUA. Ea vrea sa-i calce pe urme tatalui ei, The Rock, si sa devina profesionista in wrestling. "E un sport cum nu mai exista altul in lume. E o vorba de pasiune la fiecare miscare, e admirabil ce se intampla acolo. E ceva ce vreau sa fac cu siguranta. Vreau sa-i calc pe urme tatalui meu, l-am admirat mereu pentru cariera lui", a spus ea recent.

Daca va ajunge in WWE, Simone va deveni a patra membra a familiei din wrestling. Stra-strabunicul ei, Peter Maivia, bunicul ei Rocky Johnson si tatal ei, Dwayne "The Rock" Johnson au intrat in ringul de wrestling.

The Rock a fost wrestler profesionist intre 1995 si 2004, iar de atunci care o cariera de succes in actorie cu roluri importante in Fast & Furious, San Andreas, Baywatch sau Ballers.