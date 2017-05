Marele favorit la castigarea Eurovision poate sarbatori de 2 ori in aceasta seara: echipa sa favorita poate castiga titlul

Cantaretul de 27 de ani are cea mai mica cota la castigarea Eurovision in acest an.

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul! Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Salvador Sobral este numele mentionat de toata lumea inainte de finala Eurovision din aceasta seara. Melodia "Amar pelos dois" a portughezului are prima sansa in acest an!

Sobral a devenit cunoscut in 2017 cand a aparut la concursul de talente Idolos, clasandu-se la final pe locul 7. Inca de atunci Sobral a facut cunoscut faptul ca este sustinator al celor de la Benfica.

El chiar a fost filmat pe stadionul echipei preferate inainte de o prestatie live in cadrul acelui concurs.

O victorie a lui Sobral ar putea sa se sincronizeze cu un alt moment fericit - Benfica poate sa castige al 4-lea titlu consecutiv in Portugalia si al 36-lea din intreaga istorie a clubului chiar in timp ce Sobral canta la Eurovision. O victorie in fata celor de la Guimaraes ar asigura primul loc la finalul sezonului pentru Benfica!