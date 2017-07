Lovitura libera a lui Ronaldo, noul element din FIFA18! Cum au mutat executia starului de la Real in joc

Jucatorul lui Real Madrid a fost chemat de EA Sports ca sa ii fie copiata lovitura libera cu exactitate pentru FIFA18.

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

EA Sports continua sa dezvolte noul FIFA18 si vrea sa il transforme in cel mai realist simulator de fotbal. De aceea, Ronaldo a fost adus in studio si a executat lovitura libera care l-a facut faimos in asa fel incat jocul sa aiba inclus si acest element.

Cu toate ca portughezul nu a marcat anul acesta multe goluri din lovitura libera, stilul sau de a executa este inconfundabil. Ronaldo este noua fata de pe coperta FIFA18, joc ce va fi lansat la sfarsitul lunii septembrie.