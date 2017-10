INCREDIBIL | Doar Balotelli putea sa faca asa ceva: ce nume a ales pentru fiul sau

Mario Balotelli nu se dezminte.

Italianul in varsta de 27 de ani a surprins pe toata lumea atunci cand a ales numele pentru fiul sau. Fostul jucator al lui City si-a botezat copilul Lion (trad. Leu).



Lion este al doilea copil al lui Balotelii. Atacantul lui Nice mai are o fetita in varsta de patru ani din relatia cu Raffaella Fico.



Mario Balotelli a jucat pentru Manchester City in perioada 2010-2013 dupa ce a venit de la Inter Milano. A urmat un sezon la AC Milan, apoi a revenit in fotbalul englez la Liverpool (2014-2016). Din 2016 evolueaza pentru francezii de la Nice.