Hamilton s-a consolat in bratele frumoasei Bella Hadid pe un yacht! E cu 12 ani mai tanara ca el! VIDEO

Hamilton a terminat doar pe 7 cursa de la Monte Carlo, dar s-a consolat in bratele unui model celebru! Fata e cu 12 ani mai tanara ca el!

Suparat ca n-a castigat marele premiu din Monaco, Hamilton si-a luat cateva zile de vacanta! A tinut-o numai in petreceri la Monte Carlo! Hamilton a invitat-o pe yacht-ul sau pe frumoasa Bella Hadid.

Actrita si model, americanca de 20 de ani s-a dezlipit de Hamilton, doar atunci cand a sarit sa faca o baie in mare.

Acum un an, Bella ar fi avut o aventura si cu Leonardo Di Caprio.

De cand s-a despartit de Nicole, acum 2 ani, Hamilton n-a mai avut o relatie stabila.