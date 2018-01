Era cea mai SEXY fotbalista din lume, dar a decis sa-si schimbe meseria. Cum arata femeia care i-a sucit mintile lui Ronaldo. FOTO

Daneza Josephine Skriver are poveste demna de film.

La 24 de ani, Josephine Skriver e una din cele mai sexy femei din lume. "Inger" Victoria's Secret, Josephine a ajuns in SUA ca fotbalista si spera sa aiba o cariera indelungata. Ochii ageri ai industriei de moda au tintit-o, iar Josephine a devenit model international in scurt timp.

Povestea ei i-a uimit pe americani. Fiind lesbiana, mama ei a apelat la fertilizare in vitro. Ea a apelat la un prieten homosexual, iar acesta ii este tata. Pentru ca mama ei are partenera de viata, iar tatal ei are la randul lui un partenere, Josephine considera ca are ...patru parinti!

Anul trecut se spunea ca Josephine i-a sucit mintile lui Cristiano Ronaldo, care o cauta insistent pe internet. Ea este insa logodita cu cantaretul Alexander DeLeon. liderul trupei The Cab.

Intre timp, Josephine a uitat de fotbalul european si a trecut la cel american. E majoreta Oakland Riders.