Echipa noua, iubita noua! Neymar a negociat cu PSG, dar si cu o actrita din SUA! Cum arata. FOTO

Neymar face schimbari importante in aceasta vara.

Neymar a devenit cel mai scump jucator din istorie, dupa o vara intreaga de negocieri cu PSG. In acest timp, brazilianul s-a cuplat cu actrita/cantareata Demi Lovato, in timpul turneului din SUA. Aceasta are 24 de ani si e una din cele mai faimoase vedete din noul val in SUA.

Cei doi s-au intalnit cand Neymar a participat cu Barcelona in aceasta vara la International Cup. Demi Lovato chiar s-a pozat alaturi de Neymar imbracata in tricoul Barcei. Acum va trebui sa-l schimbe, insa culorile sunt asemanatoare. :)