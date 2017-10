"Slava Domnului, am reusit! Ar fi fost o nebunie sa fim eliminati!" Reactia lui Messi dupa cele 3 goluri care au salvat Argentina

Argentina a reusit a 12-a calificare consecutiva la Campionatul Mondial in ultima clipa.

Leo Messi a reusit un meci perfect pentru Argentina exact cand avea mai mare nevoie - hattrick-ul reusit contra Ecuadorului a dus-o pe Argentina la Campionatul Mondial de anul viitor din Rusia.

"Mereu exista o frica atunci cand vii aici sa joci. Din fericire am putut reactiona si am reusit sa jucam bine. Am fost calmi, am realizat obiectivul si acesta este cel mai important lucru. Slava Domnului, am reusit. Ar fi fost o nebunie sa nu fim la Campionatul Mondial. Echipa asta merita calificarea.



Au existat critici in ciuda faptului ca am jucat 3 finale consecutive iar astazi a fost cea mai importanta zi, mai ales pentru aceia dintre noi care suntem de mai mult timp. Am stat departe de presa pentru o perioada, si de oameni. Cred ca ne-a ajutat sa ne apropiem. Daca mergem toti impreuna, totul va fi mai usor.



Este nedrept ce ni s-a intamplat la Mondial si la cele 2 editii de Copa America. Am ajuns sa suferim pentru calificarea la acest Mondial si sper sa o castigam in sfarsit. Ne bucuram momentan de calificare si ne pregatim. Echipa se va schimba, va fi o alta si va creste" a declarat Messi dupa partida cu Ecuador.

Iata fiesta din vestiarul Argentinei dupa calificarea la Mondial!