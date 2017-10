Cele 15 echipe calificate deja la Cupa Mondiala din 2018! Ce surprize pot aparea: Argentina, OUT, Siria, IN!

Au mai ramas 17 locuri pentru Mondialul din Rusia.

In Europa, Olanda a ratat calificarea din grupa cu Franta si Suedia, in timp ce la baraj vor juca Portugalia, Italia sau Suedia.

Cele mai mari emotii sunt insa in America de Sud, unde cu o etapa inainte de final Argentina nu e pe loc de calificare si nici de baraj. Echipa lui Messi e pe 6, la egalitate de puncte cu Peru, care merge la baraj, si la 1 punct de Chile si Columbia. Argentina spera sa prinda macar locul 5, care ar insemna o misiune facila la baraj, cu echipa din Oceania Noua Zeelanda.

Cea mai mare surpriza de la Mondial ar putea sa o reprezinte Siria. Acestia au facut 1-1 in meciul tur de baraj, cu Australia, pentru zona Asia, si are sanse sa mearga la barajul cu zona America Centrala si de Nord, de unde va veni la baraj SUA, Panama sau Honduras, in functie de rezultatele din ultima etapa.

Echipele calificate deja: Rusia, Brazilia, Iran, Japonia, Mexic, Belgia, Coreea de Sud, Arabia Saudita, Germania, Anglia, Spania, Nigeria, Costa Rica, Polonia, Egipt