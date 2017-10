Cea mai mare TEAPA luata vreodata in fotbal! Ce a patit un jucator care a ales sa joace pentru o tara de 1000 de ori mai mare decat a sa

Cele 2 mari surprize din preliminariile pentru Mondial, diametral opuse, au in comun un jucator.

Finalul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2018 a inregistrat 2 surprize cu adevarat uriase - mai intai, Islanda a reusit sa se califice direct la turneul final dintr-o grupa extrem de dificila cu Croatia, Ucraina si Turcia. Apoi, marti noapte, SUA a fost eliminata dupa un esec in Trinidad & Tobago, tara care avea un singur succes in primele 9 etape!

Ce au in comun cele 2 surprize? Un jucator, Aron Johannsson! In 2013, atacantul care are acum 26 de ani a decis sa reprezinte Statele Unite la nivel de nationala, alegand tara in care s-a nascut in dauna celei de unde proveneau parintii sai si in care a fost crescut, Islanda. Fostul selectioner al Islandei declara ca respecta decizia jucatorului: "Este o situatie normala cand vorbim de un jucator cu 2 pasapoarte. Am vorbit de mai multe ori cu el inainte sa ia decizia. Mi-a spus foarte clar ce vrea sa faca asa ca i-am urat mult succes. Cand am avut aceste discutii, el credea ca este varianta cea mai buna pentru el pentru a ajunge la un turneu major. S-a cam inselat" spunea Lars Lagerback dupa calificarea Islandei la Euro 2016.

Ei bine, decizia jucatorului lui Werder Bremen care a dus si la o cearta cu parintii sai, dar si cu Federatia din Islanda, s-a dovedit a fi din nou una proasta dupa ce Islanda a devenit cea mai mica tara calificata vreodata la Mondial cu doar 320.000 de locuitori iar SUA a ratat primul mondial dupa ce participase la ultimele 7! Iar Johannsson nici nu a fost convocat la ultimele meciuri, ultima data fiind chemat la nationala in noiembrie 2016!