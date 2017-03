Bale si Alexis, pe lista starurilor care rateaza aproape sigur Mondialul din 2018! TOP 10

Un jucator din grupa Romaniei se afla pe lista publicata de The Sun.

Campionatul Mondial din 2018 va fi ratat de cateva nume importante din fotbal, atat la capitolul nationale, cat si in ceea ce priveste jucatorii. Olanda este departe de Mondial dupa infrangerea din Bulgaria si poate rata al 2-lea turneu final consecutiv dupa Euro 2016! Astfel, Arjen Robben poate pune punct intr-un mod dezamagitor carierei de la nationala, jucatorul celor de la Bayern avand 33 de ani si o retragere de la nationala pare inevitabila.

Semifinalista la Euro, Tara Galilor are nevoie de o noua minune pentru a ajunge in Rusia - dupa 4 egaluri din 5 meciuri, galezii sunt obligati sa castige urmatorul meci pe terenul liderului din grupa, Serbia, fara sa se poata baza pe starul Gareth Bale. Chile a castigat ultimele 2 editii ale Copei America, insa se afla pe locul 5 in clasament. Astfel, Mondialul poate fi privat de starurile Alexis Sanchez si Arthuro Vidal.

Jucatorul celor de la Manchester United, Henrikh Mkhtaryan, poate rata la randul lui calificarea. Armenia se afla pe locul 5 in grupa Romaniei, la 1 punct de locul 2 insa acesta ar putea sa nu duca la baraj! Nici Turcia lui Arda Turan nu sta bine in grupa de calificare si nici Bosnia lui Edin Dzeko.

Surprize multe vin si din Africa. Super-golgheterul Borussiei Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, are o misiune extrem de dificila cu Gabon sa ajunga la Mondial. Nici Senegalul lui Sadio Mane si Algeria lui Riyad Mahrez nu au sanse prea bune de calificare.