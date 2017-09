"Ronald Gavril, la un pumn de istorie!" Florian Ceafalau despre meciul de titlu mondial din aceasta dimineata

Ronald Gavril a fost aproape sa il faca KO pe Benavidez si sa iasa al cincilea campion mondial din istoria boxului profesionist romanesc, insa a fost invins in cele din urma la decizie.

Ronald Gavril a luptat in aceasta dimineata in Las Vegas, pentru titlul mondial WBC la super mijlocie. A pierdut la decizie impartita insa a castigat respectul tuturor dupa ce a reusit sa faca fata unui fenomen al boxului profesionist.

David Benavidez, adversarul lui Gavril, a devenit unul dintre cei mai tineri campioni mondiali din istorie. Atat de tanar incat a fost la doar cateva luni de recordul lui Mike Tyson, campion la 20 de ani si 4 luni. Sigur, Benavidez si Tyson nu sunt la acelasi nivel, insa comparatia are rolul de a evidentia calitatea adversarului pe care l-a avut in fata Gavril.

Benavidez este un demolator insa Ronald a reusit sa ii tina piept. Aruncat in lupta ca inlocuitor de ultim moment, Gavril s-a ridicat la nivelul asteptarilor, ba chiar le-a depasit. Romanul l-a dominat pe Benavidez timp de 3 runde la jumatatea meciului, si chiar a fost aproape de o surpriza dupa ce l-a pus la podea pe mexicano-american cu 40 de secunde inainte de final.



Nu a fost ziua norocoasa a lui Gavril, insa a fost o zi norocoasa pentru romani. Gavril a facut pasul in elita boxului mondial dupa acest meci. A fost o infrangere insa a fost un meci in care a aratat ca locul lui e intr-un meci de titlu mondial.

In ultimii 5 ani, de cand Lucian Bute si-a pierdut centura, Romania a avut cateva sanse la "aurul" profesionistilor, insa Bute, de doua ori, JoJo Dan si Razvan Cojanu au fost invinsi in meciuri de titlu mondial. Niciunul dintre ei nu a fost atat de aproape de centura cum a fost Gavril. Bute a fost dominat de doua ori de DeGale si Jack, JoJo a fost demolat de Brook iar Cojanu a fost un partener de antrenament pentru Jo Parker.

Va mai trece ceva timp pana Romania va avea iar un campion mondial la profesionisti, dar un lucru e clar. Romania l-a castigat azi pe Ronald Gavril. A devenit imaginea boxului romanesc, una cum nu am mai avut de mult timp. Pana la urma, nu oricine poate spune ca a boxat intr-un meci de titlu mondial, in Las Vegas, in main event pe Showtime si cu Floyd Mayweather insusi la colt, dandu-i indicatii intre runde.

Trebuie sa ne asteptam ca Gavril sa lupte iar in meciuri de titlu mondial, poate cine stie, chiar o revansa cu Benavidez. Pana atunci, sper ca romanii sa se obisnuiasca cu acest baiat din Bacau ce a fost la un pas, sau mai bine zis un pumn, sa scrie istorie in Las Vegas!