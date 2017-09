PRO si CONTRA numirii noului selectioner! Mihai Mironica, despre venirea lui Cosmin Contra la echipa nationala

FRF a confirmat acordul cu Cosmin Contra. Oficializarea numirii noului selectioner se va face in urma Comitetului Executiv de joi.

Pe-un picior de play, pe-o Gurita de rai



Si a ajuns Cosmin Cozma selectioner al Romaniei, ca sa preiau un faimos pseudonim al lui Contra capatat in vestiarul nationalei pe vremea cand antrenor era acolo Emeric Ienei. E o numire nici prea prea, nici foarte foarte, in ton cu fotbalul nostru actual.

La nationala, ca jucator, Cosmin Contra il inlocuia pe Dan Petrescu, atunci cand Generatia de Aur a fost schimbata de Generatia Milenium. Acum, Contra vine pe pozitia de selectioner al Romaniei tot ca un "inlocuitor" al lui Petrescu, cu "inlocuitor" in sensul pe care acest cuvant il avea in gastronomia comunista. Ca jucator, Contra a fost un bun fundas dreapta al nationalei, dar n-a avut anvergura Bursucului. Situatia este la fel si cand cei doi sunt antrenori, dar Contra are o campanie de calificare la EURO pentru a schimba aceasta perceptie.

Pe cand era antrenor la Petrolul, Cosmin Contra ne spunea ca-si ia jucariile si pleaca daca echipa sa va mai fi dezavantajata de arbitri. Pun pariu ca, atunci cand era antrenor la Getafe, nu-si permitea sa declare asa ceva la conferintele de presa de dupa meciuri. Intre timp, Contra s-a maturizat. Nu este un conferentiar universitar al fotbalului, dar are un discurs robust, cu inflexiuni de La Liga. Cel mai important este ca noul selectioner sa stie sa vorbeasca limba fotbalistilor romani in vestiar. Si senzatia este ca are o Gurita calificata pentru asta.

Ce ar fi contra aducerii lui Contra



Principalul tackling care poate fi bagat la Contra ar fi cel ca, in actualul sezon, a avut cu Dinamo unul dintre cele mai slabe inceputuri de campionat din istoria cainilor. Si ar mai fi povestea atat de vehiculata acum cu selectionerul care e o cu totul alta chestiune decat un antrenor al unei echipe de club si, in consecinta, trebuie sa-ti iei la nationala selectioneri si nu antrenori. De parca si selectionerii de succes nu au fost initial antrenori ai unor echipe de club, de parca, pana la urma, nu toti, la club si la nationala, trebuie sa faca aceleasi lucruri esentiale: sa aleaga cei mai buni jucatori pe post, cea mai potrivita abordare tactica si sa castige o batalie 11 Contra 11 pe un teren. Sper ca noul selectioner sa treaca peste astfel de tacklinguri asa cum o facea cand urca vijelios in tricoul nationalei din propriul careu pana in cel advers.

Ideea de strain la nationala avea un fundament in contracararea influentelor nocive in ceea ce priveste selectia. Intr-adevar, au fost vremuri in care fratii Becali aveau nationala in buzunarul lor, cand nu mai ajungeai la nationala daca te cuplai cu fata nepotrivita, daca nu aveai impresarul potrivit sau nu erai afiliat la ministerul de care tinea selectionerul, ca sa coboram in vremurile in care ministerele erau patroni si impresari in fotbal. Nu cred ca noul selectioner va readuce nationala in astfel de epoci. Cred ca are o relatie de prietenie cu Anamaria Reghecampf, este dinamovist, dar nu-l vad pe Contra sa se preteze la astfel de meschinarii pentru bani sau satisfacerea unor orgolii in marea rivalitate Steaua - Dinamo. Un prim prilej pentru a demonstra acest lucru este, desigur, prima selectie in care va decide jucatorii chemati din Liga 1. Niciun jucator de la fosta lui echipa, Dinamo, nu merita sa fie acum la nationala, la cum joaca in acest moment cainii rosii-galben-albastri.

E greu sa patesti mai rau decat Dauma totala



Ce a adus reconfortant Christoph Daum la nationala este senzatia de "mai rau nu se poate". Incepem o noua era caliti de un neamt cu selectii condamnabile, cu asezari in teren fricoase, cu un discurs public de multe ori caraghios. Orice s-ar putea reprosa acum ideii de Contra selectioner, macar stim ca nu-l vom mai vedea pe Gaman mijlocas, ca nu ni se va mai arunca in fata mojicia cu "asa faceti voi, romanii", ca nu vom mai auzi de la unul platit cu o jumatate de milion de euro sa fie selectioner ca nici macar Guardiola si Mourinho impreuna nu ar putea face ceva decent la conducerea echipei Romaniei. Bine ai venit, Cosmin Contra, antrenorul adus din Groapa pentru a scoate Romania din groapa.