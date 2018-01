OPINIE / "Sa spunem adevarul despre Ianis Hagi: nu are geniul tatalui sau!"

Trebuie sa spunem adevarul despre Ianis Hagi, chit ca nu-i place tatalui sau, marele fost fotbalist Gheorghe Hagi.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

De Florin Caramavrov

Ianis e un baiat cu ceva talent, muncitor si ascultator, dar nici pe departe nu are geniul tatalui sau. Mie mi-a placut curajul lui, cand a jucat titular in Liga 1. E dificil sa fii un copil de 17-18 ani si sa te bati pe teren cu barbati de 25-30 de ani. Trebuie sa ai un fizic exceptional, peste varsta din buletin, ca sa o poti face cu succes.

Iar Ianis nu are nici pe departe niste muschi de Hercule, e firav si s-a luptat cu ceilalti mai in varsta cu mijloacele pe care le are la dispozitie – inteligenta, vointa, plasament, o buna tehnica de lovire a mingii.

Nu pot spune ca m-a impresionat in mod deosebit cand a jucat in Liga 1, dar ii apreciam abnegatia si incapatanarea de a fi printre cei mari.

E clar ca a fost fortat de tatal sau, care a crezut si crede in el, dar care a exagerat uneori, mai ales in „cazul banderola”, chiar daca si el o primise de mic la nationala, de la Mircea Lucescu.

Citeste continuarea pe caramavrov.ro