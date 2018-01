Opinie Gabriel Chirea: Daum, omul care a ajutat romanii sa ajunga in Belgia: "Va suntem datori cu un comision!"

Christoph Daum nu a reusit sa revolutioneze fotbalul romanesc si nu ne-a calificat la Campionatul Mondial din Rusia.

De Gabriel Chirea



Dar, impreuna cu Rudi Verkempinck, secundul sau belgian, probabil ca a pus o vorba buna si ne-a ajutat sa ne transferam jucatorii mediocri in Belgia, de unde au ajuns in Romania aproape 18 milioane de euro.

Daum a fost numit oficial selectionerul Romaniei pe 8 iulie 2016, cand si-a si expus crezul de antrenor: "Voi cere mult de la toti!". Nici astazi nu este foarte clar de la cine si ce voia sa ceara mai mult, din moment ce evolutiile echipei nationale au fost agonizante, iar singurul capitol la care ne-am evidentiat in aceasta perioada au fost niste transferuri spectaculoase (pentru care Daum si Verkempinck probabil au girat) in Belgia, tara unde cei doi antrenori pregatisera diverse echipe.

Pe 19 iulie 2016, Alexandru Chipciu ajungea la Bruxelles si semna un contract pe patru ani cu Anderlecht, cel mai important club din Belgia, desi evolutiile sale in tricoul FCSB-ului nu erau senzationale, iar proprii fani il huiduiau aproape la fiecare meci. Si mai surprinzatoare decat aceasta mutarea era suma de transfer. Clubul lui Gigi Becali primea 3 milioane de euro, suma la care se mai adaugau 250.000 de euro in cazul calificarii echipei in Liga Campionilor si inca 250.000 de euro daca Anderlecht castiga titlul (ambele cerinte au fost bifate). Cota de piata a lui Chipciu fusese 3,5-4 milioane de euro (intre 2012 si 2014), dar in momentul transferului se afla in cadere libera, dupa ce suferise mai multe accidentari grave (fractura de tibie, rupturi musculare, genunchi), iar site-ul Transfermarkt il pretuia la cel mult 2 milioane de euro.

Pe 29 august 2016, Nicolae Stanciu il urma pe Chipciu si semna si el cu Anderlecht. Belgianii raportau suma platita pentru transferul lui, aproape 10 milioane de euro, ca fiind cea mai scumpa achizitie din istoria clubului si cel mai scump transfer al unui fotbalist roman. Totul spre stupefactia microbistilor romani, care nu intelegeau cum mijlocasul talentat, dar scund, firav si fantomatic in anumite momente ale meciurilor ii cucerise atat de mult pe reprezentantii clubului belgian. Gigi Becali isi freca mainile: primea pe loc 7,8 milioane de euro, plus 1 milion de euro daca jucatorul ar fi evoluat in 50% din meciurile sezonului trecut si inca 1 milion daca echipa ar fi ajuns in grupele Ligii Campionilor (ambele clauze au fost indeplinite). Suma de transfer a fost una greu de inteles in conditiile in care cota de transfer a lui Stanciu pe site-ul de specialitate Transfermakt, dupa evolutia nu tocmai sclipitoare de la Euro 2016, era de doar 3,5 milioane de euro, deci cu aproape 6 milioane de euro mai mica decat ce au platit belgienii!

Pe 20 ianuarie 2017, Razvan Marin, mijlocasul Viitorului Constanta, a semnat un contract pe 4 ani si jumatate cu Standard Liege, desi se scrisese ca echipe mari din Europa il urmareau cu frenezie (Zenit, Fiorentina, Napoli, Lazio, Tottenham etc.). Clubul lui Hagi primea 2,5 milioane de euro in schimbul sau, cu cel putin 500.000 de euro peste cota afisata de Transfermarkt. Marin a fost unul dintre cei mai folositi mijlocasi de Daum in mandatul sau pe banca Romaniei, iar, intre momentul in care jucatorul a debutat la echipa nationala si cel al transferului in Belgia, cota sa a crescut cu 750.000 de euro.

Un alt caz ciudat este Dorin Rotariu. Mijlocasul lui Dinamo a fost chemat pentru prima data la echipa nationala de Daum, in septembrie 2016, cand a fost inclus de german in lotul pentru meciul cu Muntenegru, primul din preliminariile CM 2018. Jucatorul a devenit febletea selectionerului si a debutat peste doar o luna, in victoria din Armenia (5-0), cand l-a inlocuit pe Chipciu, in minutul 67. Pe 1 februarie 2017, moment in care cota lui Rotariu era in continua scadere, deoarece ajunsese sa fie mai des convocat la echipa nationala decat utilizat la Dinamo, unde Ioan Andone parea sa-l fi trecut definitiv pe banca de rezerve, mjilocasul era achizitionat de Club Brugge, contra sumei de 2,2 milioane euro, desi site-urile de specialitate il cotau cu cel putin 500.000 de euro mai ieftin. Cu doar doua luni inainte, Gigi Becali se oferise sa plateasca 2 milioane de euro lui Dinamo pentru un pachet Rotariu - Gnohere.

Ce s-a intamplat intre timp cu tinerii si talentatii fotbalisti romani ajutati de Daum sa se transfere in campionatul belgian?

Stanciu, care dupa transfer ceruse sa fie numit Nicolae, (nu Nicusor, asa cum il alintau fanii FCSB-ului si jurnalistii), a revenit la diminutive, dar de aceasta data prin evolutiile din teren. In doar un an si jumatate, in care a avut prestatii modeste, fanii belgieni l-au etichetat ca cea mai mare "teapa" din istoria lui Anderlecht, iar oficialii clubului s-au mobilizat pentru a restrange pierderile financiare. Saptamana aceasta el a semnat cu Sparta Praga, echipa care ar fi dat pe el 5 milioane de euro si care ne-a fost prezentata ca o "forta in Europa".

Desi Chipciu a fost un jucator mai util pentru Anderlecht decat Stanciu si a avut si unele evolutii apreciate, belgienii l-au pus si pe el pe lista de transferuri. Dar suma ceruta - 3 milioane de euro, cat s-a platit FCSB-ului in schimbul sau, pare una prohibitiva si se va ajunge probabil la un imprumut cu optiunea de cumparare.

Dupa mai putin de 6 luni in tricoul albastru-negru al lui Brugge si dupa schimbarea antrenorului Preud'homme cu Ivan Leko, Rotariu a fost trecut pe linie moarta, nemafiind inclus nici macar in lot pentru meciurile oficiale. Pe 31 august 2017, el a fost imprumutat pentru noul sezon la Royal Mouscron, unde antrenor este Mircea Rednic, cel care il promovase insistent si in perioada in care il pregatise la Dinamo. Mouscron se afla acum in jumatate inferioara a clasamentului, iar Rotariu, care a fost folosit in doua treimi dintre meciuri, nu a rupt gura targului.

Razvan Marin este singurul care a rezistat la noua echipa din Belgia. El a fost folosit in majoritatea meciurilor din noul sezon, in mare parte dintre ele titular. Singura veste proasta pentru el este ca, dupa demiterea lui Daum si numirea ca selectioner a lui Cosmin Contra, mijlocasul lui Standard nu a mai fost considerat un "stalp" al echipei nationale a Romaniei si chiar a pierdut cateva convocari.

Deci, multumim, domnule Daum! Ati avut un salariu mare, nu ne-ati dus la Mondial si jucam mai slab ca oricand, dar macar ne-ati ajutat jucatorii sa vada cum arata vestiarele din Belgia!