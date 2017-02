"Nimeni la meci si nimic in meci". Bogdan Hofbauer scrie despre criza Stelei si linistea simulata din interior

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Nimeni si nimic! Nimeni la meci si nimic in meci! Stelei ii da eroare orice aplicatie! O singura victorie in ultimele 7 meciuri oficiale duce in derizoriu linistea simulata de stapanirea Stelei. Declaratia lui Becali dupa 2-2 cu Voluntari – "Oricum, tot Steaua va iesi campioana" – nu se inspira din fapte reale. L-am mai auzit si pe Reghecampf sezonul trecut, cand a venit la Steaua, imprumutand siguranta si aroganta patronului in faimosul discurs de atunci: "Nu fiti tristi! Steaua va castiga campionatul". Si tristetea a transferat-o chiar el.

Steaua a renuntat stupid la unele obiective si de aceea a uitat sa mai lupte. S-a obisnuit sa piarda si nu o mai deranjeaza infrangerile. Si-a propus sa castige mai rar si nu mai castiga nici meciurile pe care le considera obligatorii!

