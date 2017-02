Implanturile au venit, pacientul nu si-a revenit. Cum a ajuns Steaua "laborator de teste" si unde continua problemele

Steaua 2-2 Voluntari | Stelistii au remizat si in al doilea meci oficial din 2017, iar Viitorul poate lua distanta in clasament. Desi in urma meciului cu Voluntari acestia au pus tunurile pe arbitrul Chivulete, cauze pentru cele doua semiesecuri se pot gasi si in interior.

Steaua s-a incurcat din nou in Liga I, remizand, scor 2-2, cu FC Voluntari. In urma acestui rezultat, Viitorul se poate distanta la 6 puncte de echipa lui Reghecampf, daca o va invinge astazi, la Ovidiu, pe Pandurii Targu Jiu.

Dincolo de acuzele aduse de ros-albastri arbitrului Chivulete, in urma penalty-ului acordat pentru FC Voluntari, Steaua continua sa sufere si din alte motive decat cele invocate in declaratiile oficialilor.

Asta pentru ca Steaua continua o serie a experimentelor pe mai multe posturi, aratand o lipsa de omogenitate si de coeziune. La fel, jocul sufera uneori la capitolul coerenta, tocmai pentru ca unii jucatori evolueaza o repriza pe un post, iar alta pe un alt post.

Iata cateva dintre problemele Stelei

Haosul din aparare

Steaua a schimbat piese din defensiva atat la inceputul sezonului, cat si in aceasta iarna, dar Reghecampf nu a reusit inca sa sudeze o linie de aparare care sa dea macar senzatie de soliditate. Daca Momcilovic este punct fix in partea stanga, pe celelalte trei posturi apar la fiecare meci schimbari.

Francezul Moke arata meci de meci ca este doar un jucator reprofilat pe postul de fundas central. Chiar daca sustine ca se simte bine in centrul apararii, Moke arata altceva prin jocul sau.

Moke a facut cateva gafe si in meciurile amicale, iar in primele doua partide oficiale a avut evolutii undeva in jurul notei 5, la limita.

Apoi, Gabi Tamas, si el un om de baza, nu are un post fix. Veteranul de 33 de ani a fost obligat sa evolueze ba in centru, ba in dreapta, data fiind inabilitatea conducerii Stelei de a acoperi postul de fundas de banda cu un fotbalist de profil. In meciul cu Voluntari, Tamas a inceput ca fundas central, dar a terminat partida in banda dreapta.

Nu in ultimul rand, una dintre achizitiile iernii, Mihai Balasa, se afla in aceeasi postura. Balasa a fost trimis pe teren in minutul 45 pe postul de fundas dreapta, dar a fost pus de Reghecampf sa faca schimb cu Tamas spre final.

Esecul rotatiilor neinspirate

Laurentiu Reghecampf nu "ameteste" doar defensiva, dar aduce modificari si in celelalte compartimente.

Dificil de inteles este, de asemenea, lasarea pe banca a unor fotbalisti in forma, in favoarea unora cu nume mai "rasunatoare".

Este cazul Achim - Boldrin. Primul a facut un meci foarte bun la Cluj, cu CFR, insa aseara a fost lasat doar pe banca. Boldrin, un jucator al carui nume este mult mai des invocat inclusiv de patron, i-a fost preferat lui Achim, brazilianul fiind folosit pe pozitia de "numar 10". Boldrin a inceput meciul intr-o pozitie centrala cu Voluntari, dar a ajuns pe parcurs undeva in partea lateral stanga, cel putin neobisnuita pentru el.

Titularizarea unor jucatori care nu au dat randament

O alta problema a Stelei ramane lipsa de consistenta a flancului stang al ofensivei, acolo unde William De Amorim a fost titular. Brazilianul adus de la Astra, echipa in tricoul careia a oferit prestatii excelente, nu s-a ridicat in primele sase luni petrecute la Steaua la nivelul asteptarilor.

Amorim nu a dat inca randamentul scontat, dar a ramas titular. E drept, pe pozitia acestuia nu au existat alte solutii, data fiind accidentarea de lunga durata a lui Tanase, cel care acum incearca sa isi reintre in forma.