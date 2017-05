De ce a pierdut CSM sansa unei noi finale. Cine e Abramovici al lui Vardar: rusul care a investit milioane

Putini se asteptau ca CSM sa piarda atat de clar duelul cu Vardar Skopje, din semifinala Ligii Campionilor. La fel de putini se asteptau ca detinatoarea titlului sa primeasca 38 de goluri intr-o semifinala a Ligii, in conditiile in care intregul lot vorbea inainte de jocul cu echipa macedoneana de atentie privind defensiva si forta colectiva a grupului.

Putini se asteptau ca CSM sa piarda atat de clar duelul cu Vardar Skopje, din semifinala Ligii Campionilor. La fel de putini se asteptau ca detinatoarea titlului sa primeasca 38 de goluri intr-o semifinala a Ligii, in conditiile in care intregul lot vorbea inainte de jocul cu echipa macedoneana de atentie privind defensiva si forta colectiva a grupului. Au fost lucrurile care au lipsit in timpul partidei cu Vardar, un meci in care CSM nu a aratat deloc a echipa, lipsindu-i exact de ceea ce a beneficiat in meciul de acum un an: forta echipei si dorinta de victorie. Practic, din primul minut, in care macedonencele au avut 2-0, pana la final, CSM a aratat ca o echipa resemnata si care nu a avut raspunsuri pentru Vardar. Ce s-a intamplat, insa, pe parcurs?

"If you want to go home now, I can ask the bus driver!" - @csm_bucharest coach Per Johansson gives his side an ultimatum! #ehffinal4 #CSMVAR pic.twitter.com/PLmkQ60EYe — #ehffinal4 (@ehfcl) May 6, 2017

Probleme medicale: eroare a lui Johansson?





Cu doar o zi inainte de meci, totul parea perfect. La antrenamentul din sala Elektromos, din Budapesta, jucatoarele pareau relaxate si au facut miscari usoare de incalzire, dar si cateva jocuri-scoala, fara portar, in care incercau sa loveasca bara. De la antrenament, a lipsit, insa, Jelena Grubisic, portarul titular al CSM-ului din partida cu Vardar. Oficial, Grubisic a fost victima unei indigestii puternice, dar croata le-a transmis celor din staff – antrenorului cu portarii si medicului – ca este 100% apta si poate juca.













Doar ca decizia de a o titulariza pe Grubisic si a insista cu ea pana in minutul 12, atunci cand a fost inlocuita cu Ungureanu, a fost una gresita. Resimtind problemele din seara precedenta, in care nu s-a putut odihni, Grubisic nu a fost deloc in forma, avand o singura interventie reusita din 12 mingi aruncate spre poarta CSM-ului de catre Vardar. Motivatia lui Per Johansson a avut o logica clara in spate: „Grubisic a fost folosita pentru ca are experienta in fata echipei lui Vardar, una ex-iugoslava cu precadere. Le stia bine pe Radicevic, Lekic sau Penezic.” Doar ca experienta portarului croat a palit in fata zilei de exceptie a lui Vardar, care dupa 10 minute avea un procentaj neverosimil de 90% al aruncarilor reusite.





"Tradate" de cele mai bune marcatoare





Daca apararea castiga trofee, atacul are datoria de a sustine dorinta echipei pentru victorie. Pur si simplu, acest lucru nu s-a intamplat sambata seara, la Budapesta. CSM a ratat trei aruncari de la sapte metri in prima repriza contra lui Vardar, toate fiind expediate direct in portarul experimentat al echipei macedonene, Inna Suslina. Gullden si Martin au ratat impreuna trei aruncari, lucru incredibil, avand in vedere ca atat Bella, cat si Carmen sunt intre cele mai bune cinci aruncatoare de la 7 metri din lume!





Totodata, atat Gullden (4 goluri din 7 aruncari) si Martin (4 goluri din 9 aruncari) au avut meciuri mult sub media cu care obisnuisera in aceasta editie a Ligii, in care au fost cele mai bune jucatoare ale echipei bucurestene in actuala stagiune. De fapt, procentajul lui Martin a fost cel mai slab din acest sezon, in timp ce Gullden a fost deseori „tamponata” de adversare, fiind obligata sa paseze catre coechipere care nu au reusit sa se evidentieze.

Greselile mari din atac



CSM nu a avut nicio sansa in meciul cu Vardar, disputa fiind transata inca din minutul 20, atunci cand echipa macedoneana conducea cu 17-8. Un avantaj de noua goluri nu e de neremontat in handbal, insa la modul in care CSM s-a pozitionat in seara de sambata, sansele erau undeva de maximum 1%. Disputa a fost una ciudata, mai ales prin prisma sanselor pe care le-a avut echipa romana. Vardar a primit nu mai putin de sase eliminari de doua minute, in care CSM a profitat, castigand cinci dintre ele (2-1, 2-1, 2-0, 2-1, 1-0). Dar cea mai importanta, cea dintre minutele 16 si 18, a fost castigata de Vardar, cand echipa macedoneana s-a detasat, construindu-si o parte din avantajul care nu a mai putut fi remontat pe final.





CSM-ului i-a lipsit exact dorinta si rautatea pe care le-a avut in semifinala de anul trecut. „Foamea de rezultat,” asa cum a descris-o seful sectiei de handbal de la CSM, Bogdan Vasiliu. Vardar, echipa care nu s-a calificat niciodata in finala competitiei, desi jucase in Final Four de fiecare data in ultimii patru ani, a prins meciul perfect, a stiut unde si cand sa profite, si a dat lovitura beneficiind de greselile echipei bucurestene.





Vardar: O afacere de 10 milioane de euro pe an





Succesul lui Vardar este si succesul miliardarului rus Sergei Samsonenko, cel care a preluat echipa macedoneana in urma cu patru ani si a transformat-o intr-una dintre cele mai puternice din Europa la ora actuala. Cu jucatoare precum Penezic, Lekic, Althaus, Leynaud sau Radicevic, formatia macedoneana este una dintre cele cu cele mai mari bugete, rivalizand in top cu Gyor. Totodata, Samsonenko investeste masiv si in handbalul masculin, acolo unde Vardar s-a calificat in Final Four-ul Ligii Campionilor de la Koln. In total, surse din Macedonia sustin ca bugetul celor doua echipe se ridica la circa 10 milioane de euro anual, echipa de handbal masculin avand antrenor spaniol, Raul Gonzalez, dar si jucatori de top precum Arpad Sterbik, Ivan Cupic, Joan Canellas si Alex Dujshebaev.





Totodata, Samsonenko a fost cel care a finantat renovarea arenei „Jane Sandanski” din Skopje, o arena supermoderna de 6500 de locuri, care a costat 15 milioane de euro, pe care joaca atat echipa feminina, cat si cea masculina. Miliardarul rus a devenit in 2014 si patronul echipei de fotbal Vardar Skopje, semn ca investitiile masive vor continua.