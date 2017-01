Cine tine cu Astra, i-e fericita familia. Mihai Mironica, despre rasturnarea surpriza in mutarea lui Budescu

Sumudica este fericit. Patronul pe care l-a hulit atat i-a luat jucaria preferata: l-a convins pe Budescu sa semneze un nou contract cu Astra.

Insa, asa cum despre nemti se spunea ca trebuie sa-i consideri cu adevarat invinsi doar cand sunt urcati in autocarul cu care pleaca de la stadion, asa si despre Budescu, il consideri cu adevarat ramas la Astra doar cand il vezi incepand primul meci oficial in tricoul alb-negru al echipei din Giurgiu. Apropo de Giurgiu, vestea ca Budescu ramane la Astra a produs o puternica impresie in orasul de la Dunare. Mai toata lumea s-a intristat la Giurgiu pentru ca mai toti tin acolo cu Steaua. Pe de alta parte, exista si un stelist bucuros ca Budescu a ramas la Astra, Talpan.



De veghe in lanul de se cara Budescu



Dupa momentul de euforie, pentru Sumudica incepe greul. Nu numai ca trebuie sa-l readuca pe Sarmaluta la forma pe care a avut-o cand a marcat in prelungirile partidei, pe contraatac, golul victoriei cu Steaua. Insa Sumudica trebuie sa doarma in restul acestui cantonament la usa lui Budigol. Sau, in cel mai bun caz pentru el, in fotoliul din holul hotelui in care sunt cazati. Un pic mai greu va fi pentru secundul lui Sumudica, acesta va trebui sa doarma sub fereastra camerei lui Budescu pentru a se preveni orice operatiune de extractie venita din partea unui comando trimis de Becali.

Daca lucrurile raman asa, ne putem astepta ca Budescu sa fie aspru mustruluit de doamna Reghecampf, asa cum s-a intamplat azi-dimineata, in emisiune, cu Ivan, tanarul jucator al Craiovei care a refuzat sa semneze cu Steaua. Se pare ca la Budescu nu a mers cu convingerea unei mame, unei sotii asa cum a operat doamna Reghecampf atunci cand a rezolvat racolarea lui Nicusor Stanciu la Steaua.



Nedumerirea lui Iordanescu si Daum



E tonic sa observi ca Liga 1 nu are un dictator in persoana lui Becali. Ca mai exista un patron care sa-i poata face fata lui Becali intr-o cursa umar la umar pentru o vedeta. Si ca, in tara in care toata lumea o iubeste pe Steaua, mai exista un nebun, Sumudica Marius, care a tras cu dintii de genialul sau jucator sa nu ajunga la echipa tuturor. Un pic mai bine cu o astfel de atitudine decat sa vezi cum antrenorul Edi Iordanescu, cand era la Pandurii, il impingea cu ambele maini pe Anton catre echipa lui de suflet, Steaua.

Si mai bine e sa vezi ca prima noastra echipa ajunsa in "primavara" europeana dupa 4 ani, Astra, nu se preda in fata lui Genk. Cu Budescu in echipa, alaturi de Teixeira si de varfuri decente precum Niculae si Bus, echipa lui Sumudica mai poate face un miracol precum cele de la Londra, Viena sau Plzen. Acum nu stiu daca la Genk se gasesc fesuri pe care sa scrie Genk ca sa poata Sumi sa-si afiseze noul scalp din Europa League.

Peste toata aceasta licitatie nebuna a ofertelor pentru Budescu, pluteste chipul nedumerit al unui neamt care a reusit sa "construiasca" in ultima jumatate de an cea mai jalnica nationala a Romaniei din istorie. Nu stia ca un tip care are in coada numelui terminatia "escu" e roman, el vazuse ca numele cele mai vehiculate pe aici sunt Iohannis, Kovesi... Si i-a cerut fiului angajat nemteste la FRF sa-i faca un DVD cu jucatorul asta ciudat care in Romania primeste o treime din leafa lui de la nationala Romaniei.