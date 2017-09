"Cine castiga duminica devine regele boxului!" Florian Ceafalau despre mega meciul Canelo - GGG

SUPERKOMBAT, duminica in direct la PRO X de la 20:00

Circul a trecut, revenim la box. Mayweather si-a incasat cele 300 de milioane dupa antrenamentul cu public sustinut cu McGregor si a disparut, de data aceasta definitiv, de pe harta boxului. Nu exista meci care sa il aduca inapoi pe Mayweather, este un capitol inchis. Cel mai mare tactician din istorie, cel mai bun boxer defensiv din istorie si-a agatat manusile in cui. E timpul sa revenim la boxul spectacol.

Timp de 10 ani, Mayweather a fost imaginea boxului. A fost apogeul artei cu pumnii, un tactician cum rar s-a vazut in ringul de box. A distrus peste 20 de campioni mondiali si a dus boxul defensiv la nivel de arta. De altfel, asta a fost singura bila neagra din cariera sa. Daca Mayweather ar fi fost un boxer defensiv, ar fi fost cu siguranta cel mai mare boxer din toate timpurile. Imaginati-va ce ar fi facut un Tyson cu abilitatile lui Mayweather.

Era lui a trecut insa. E timpul ca boxul sa aiba un nou rege, iar batalia se da la putin timp dupa ce vechiul monarh a renuntat la coroana. Reteta este una perfecta, doi distrugatori cum rar vezi. Doi boxeri care nu urca in ring sa isi faca KO adversarul, urca sa il distruga, sa il raneasca, sa ii ia sufletul. Cand te uiti la GGG si Canelo il revezi pe Tyson. Ii revezi ferocitatea si dorinta de a-si strivi adversarii. Fara victorii la decizie, fara runde "furate".

Golovkin, o adevarata masinarie de presiune!

Golovkin era urmatorul nume pe lista lui Mayweather dupa meciul cu Pacquiao, insa confruntarea nu a mai avut loc. Riscul era destul de mare pentru Floyd, care trebuia sa urce periculos de mult in greutate. Rusul este o adevarata masinarie de presiune. Este unul dintre cei mai agresivi boxeri din ultimii 20 de ani. 37 de victorii in tot atatea meciuri, din care 33 de KO. Asta dupa o cariera stelara la amatori.

In aproape 400 de meciuri, Golovkin nu a fost pus la podea niciodata. Singurele momente grele au fost in ultimul meci, cu Daniel Jacobs. Un meci castigat la decizie, in care rusul a parut in anumite momente, pentru prima data in cariera, vulnerabil.

Despre Golovkin, cel mai bine e sa ii lasi pe fostii adversari sa vorbeasca. Martin Murray a fost facut KO in runda a 11-a si spunea dupa meci ca, la un momentdat, nici nu stia cand sa mai respire, asa de mare presiune punea rusul pe el. Un alt adversar spunea ca a simtit ca naste atunci cand Golovkin l-a lovit in coaste. La asta trebuie sa te astepti cand esti cu GGG in ring. La durere!

Presiune, presiune, presiune. Canelo trebuie sa evite sa ajunga asa, pe corzi

Cele mai puternice crosee din box - GGG

Nu exista sa scapi de Golovkin in ring

Canelo, cel mai bun pedigree din box!

Mexicanul Saul Alvarez, sau Canelo asa cum este cunoscut, este boxerul cu cel mai bun pedigree in momentul de fata. Este imaginea boxului mexican, este omul cu cele mai multe superfighturi in palmares, omul care si-a aratat fata cel mai mult pe TV si omul care este facut sa straluceasca de nimeni altul decat primul "golden boy" din ring, Oscar de la Hoya.

Spre deosebire de Golovkin, care are un singur nume relativ mare in palmares, Jacobs, Canelo a boxat cu nume mari in box, ca Mayweather, Mosley, Cotto, Khan sau Lara, sau fostii campioni mondiali Baldomir, Kermit Cintron, Austin Trout sau Alfredo Angulo. Pedigreeul sau este unul excelent insa va fi de ajuns?

One punch knockout - Canelo trademark

Care e cheia meciului

Confruntarea are toate sansele sa fie meciul anului si, de ce nu, meciul decadei. Sau poate chiar unul dintre cele mai tari meciuri din istorie. Canelo si GGG au toate armele pentru a produce o lupta epica duminica dumineata. Este cel mai tare meci de box de la Mayweather si Pacquiao. La fel ca atunci, si acum se intalnesc in ring doi regi, iar cine castiga va detine suprematia asupra ringului.

Golovkin este, asa cum spuneam, un luptator fantastic de presiune, iar Canelo va avea probleme mari daca va fi dat in spate de kazah. Mexicanul are insa cateva arme cu care poate face fata. Are o viteza superioara, o deplasare mai buna in ring si, mai ales, are un "slip and punch" excelent. Adica abilitatea de a eschiva lovitura adversarului si a reveni cu o contra.

Slip & punch-ul exceptional al lui Canelo

Aici va fi si cheia meciului. Daca Golovkin ca reusi sa il faca pe Canelo sa dea cu spatele si sa ajunga pe corzi, va castiga fara probleme meciul, poate chiar prin KO. Altfel, daca Canelo va gasi timingul potrivit pentru contra, GGG va avea surprize, mai ales ca are prostul obicei de a nu eschiva loviturile, iar Canelo nu e nici Brook, nici Jacobs. Mexicanul are forta necesara sa il puna jos pe rus.

Tactica schimb pe schimb nu va fi una inspirata cu Canelo

Asadar, va fi un meci intre forta si presiunea puse de Golovkin si capacitatea lui Canelo de a se adapta la distanta si timingul acestuia, si de a reusi sa il contreze. Mexicanul are o viteza superioara insa, daca da cu spatele, ii va fi inutila.

Cert este ca, fara doar si poate, cine castiga meciul de duminica dimineata va deveni regele incontestabil al boxului. Iar la fel de sigur e ca vom avea un meci ce poate fi unul dintre cele mai tari meciuri din istorie.